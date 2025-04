À la manière des précédentes cartes Blackwell, la Gainward RTX 5060 Ti Python III prend un malin plaisir à souffler le chaud et le froid. En effet, il faut d’abord reconnaître que le gain en rastérisation n’est pas formidable par rapport à la RTX 4060 Ti preuve que les seuls progrès d’architecture et de gravure ne permettent plus une révolution sur une seule génération.

Cela dit, NVIDIA parvient à nettement compenser cette « faiblesse » en introduisant DLSS 4 et la multi-frame generation ainsi que des améliorations dans la prise en charge du ray tracing. Lorsque de telles technologies entrent en scène, la génération Blackwell domine largement la concurrence. C’est à nouveau le cas avec la Gainward RTX 5060 Ti Python III qui domine nettement la RTX 4060 Ti comme les modèles d’AMD ou Intel.

Pour enfoncer le clou, NVIDIA a opté pour un prix public conseillé en légère baisse d’une génération sur l’autre et ne facture plus aussi cher le passage de 8 Go à 16 Go (+50 euros). Si la RTX 5060 Ti 8 Go nous semble être une mauvaise option, cette Gainward RTX 5060 Ti Python III 16 Go se justifie à condition, bien sûr, que les prix annoncés se confirment en boutiques. Enfin, n’oublions pas que l’apport de ce type de carte n’est pas forcément à mesurer d’une génération sur l’autre : il s’agit plutôt d’une évolution sur trois ou quatre générations.