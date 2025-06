Sans trop de surprise, la version TUF Gaming signée Asus de la GeForce RTX 5060 Ti se comporte de manière assez similaire à l’implémentation de Gainward avec la Python III. Nous nous retrouvons donc en face d’une carte que l’on aurait aimé voir creuser davantage l’écart en rastérisation, surtout par rapport à la génération précédente, la GeForce RTX 4060 Ti.

En misant tout sur l’intelligence artificielle, NVIDIA perd un peu le contact avec les allergiques au DLSS, ces joueurs qui ne veulent pas entendre parler de super-échantillonnage. Reconnaissons toutefois que ces derniers se font de plus en plus rares et que DLSS 4 avec sa multi-frame generation et ses gains visuels devraient convaincre encore plus d’utilisateurs.

Le cas plus particulier de la TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti est intéressant. La carte est certes un petit peu – mais alors un tout petit peu – plus performante que la Gainward Python III et Asus peut aussi compter sur une solution de refroidissement tout à la fois plus efficace et plus discrète. Hélas, pour profiter de ces avantages, Asus demande environ 50 euros de plus que son concurrent. À vous de voir si le jeu en vaut la chandelle et si l’esthétique de la carte a son importance.