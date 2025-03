Les résultats au repos sont un peu surprenants avec de grosses consommations pour les GeForce RTX 5090 et une consommation encore sensiblement plus forte pour le modèle RTX 5080 de PNY par rapport à la Founders Edition. Reste que ce sont surtout les résultats en charge qui nous intéressent le plus et on note un très important écart entre les RTX 5090 et les RTX 5080. La GeForce RTX 5080 OC 16GB de PNY étonne un peu en consommant 1 watt de moins que la FE et les deux sont plus ou moins au niveau de la Radeon RX 7900 XTX alors que leurs performances sont un net cran au-dessus.