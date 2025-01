La NVIDIA GeForce RTX 5080, également basée sur l’architecture Blackwell, se positionne comme une carte graphique haut de gamme ciblant les joueurs 4K et les créateurs de contenu exigeants. Dotée du GPU GB203, elle intègre 45,6 milliards de transistors et bénéficie du même processus de gravure avancé TSMC en 4 nm, garantissant des performances optimisées tout en maîtrisant la consommation énergétique. Avec ses 10 752 cœurs CUDA, ses 336 cœurs Tensor de 5ᵉ génération et ses 84 cœurs RT de 4ᵉ génération, elle offre des performances remarquables en calcul IA et ray tracing, idéales pour les jeux modernes et les applications créatives. La mémoire vidéo atteint 16 Go de GDDR7, soutenue par une interface mémoire de 256 bits, pour une bande passante maximale de 960 Go/s.