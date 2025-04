Le Low Latency Sleep permet quant à lui aux nouvelles GeForce mobiles d’entrer beaucoup plus vite dans un sommeil profond. En l’occurrence, l’architecture « Blackwell » parvient à entrer 10 fois plus vite dans le niveau de veille le plus profond que l’architecture « Ada Lovelace » (celle des RTX 4000). Le bond en avant est donc considérable en la matière.

Complémentaire de l’Advanced Power Gating, ce dispositif permet donc lui aussi d’économiser une quantité substantielle d’énergie pour arriver à une efficacité énergétique renforcée. Plus que jamais avec cette génération Blackwell, les optimisations logicielles et la gestion fine du GPU prennent le pas sur les nouveautés matérielles à proprement parler. Un moyen comme un autre de palier aux limites de la Loi de Moore… peu à peu atteintes.

Les résultats en gaming : le Path Tracing désormais à la portée de nos laptops

Cette logique d’optimisation et de développement logiciel de plus en plus avancé, NVIDIA la revendique d’ailleurs très clairement. La marque assume ainsi de tirer à présent l’essentiel de ses performances non plus du silicon à proprement parler, mais de l’IA et de ses technologies maison. Une approche que l’on avait vue venir avec les RTX 4000 « Ada Lovelace », et qui saute littéralement aux yeux, désormais, avec « Blackwell ».

« La loi de Moore prend fin, mais les performances GPU continuent de s’accroitre grâce à des avancées dans les techniques de rendu neuronal », explique d’ailleurs NVIDIA dans l’un de ses documents techniques destinés à la presse. Le ton est définitivement donné.

Avec l’architecture « Blackwell », la marque au caméléon indique en outre, et en toute transparence, que sur 16 pixels générés par ses nouveaux GPUs lorsque le DLSS 4 avec MFG (Multi Frame Generation) est actif, 15 d’entre eux sont en réalité rendus grâce à l’IA.

Mais qu’en est-il en jeu ? À quelles performances s’attendre avec la RTX 5080 Mobile, et comment cette nouvelle puce se positionne face aux GPUs de génération précédentes et vis-à-vis de ses cousines de bureau ? Passons sans plus attendre aux résultats obtenus lors de nos différents essais.