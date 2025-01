Avec le « Neural Rendering », NVIDIA propose un nouveau mode de rendu qui s’appuie sur des algorithmes d’IA pour alléger la charge de calcul classique du GPU, notamment du côté de la mémoire. Concrètement, cela se traduit par des graphismes plus précis, des environnements plus réalistes et un gain de performances appréciable. Sur scène, les démonstrations de personnages non-joueurs plus expressifs et de paysages ultra-détaillés ont fait forte impression. Selon NVIDIA, ces technologies doublent les performances par rapport à la génération précédente, tout en réduisant la consommation énergétique. Les développeurs pourront également tirer parti de Mega Geometry, une fonctionnalité permettant de gérer des scènes ultra-complexes en temps réel, essentielle pour le ray tracing avancé et les environnements immersifs.

Nous reviendrons plus en détail sur ces nouveaux « RTX neural shaders » dans un article dédié très prochainement.