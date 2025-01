Il est temps d’arrêter de considérer le DLSS et les autres technologies IA développées par NVIDIA comme de simples options à activer en jeu. L’IA est en train de révolutionner le jeu vidéo, et il est crucial de s’en rendre compte. Les performances brutes ne sont plus le seul critère à prendre en compte : le logiciel, le traitement par IA et des fonctionnalités comme le DLSS sont désormais parties intégrantes de la carte graphique – et représentent d’ailleurs un atout concurrentiel décisif (coucou AMD). NVIDIA nous a même communiqué une statistique intéressante : 80 % des propriétaires de GeForce RTX (toutes générations confondues) activent le DLSS ! Les 20 % d’irréductibles vivent entre autres sur notre forum.

Les annonces de NVIDIA au CES 2025 marquent un tournant majeur. L’IA redéfinit déjà les limites du possible en matière de graphismes et de performances. Le DLSS 4 et le Neural Rendering ouvrent la voie à une nouvelle ère pour le jeu vidéo, et nous publierons très prochainement une série d’articles pour vous présenter plus en détail l’architecture Blackwell et le DLSS 4, avant de vous proposer des tests complets des GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti et 5070.