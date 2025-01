Comme à son habitude, NVIDIA va effectivement laisser quelques jours de « battement » pour les testeurs auxquels elle aura envoyé les cartes. Quelques jours qui vous permettront de lire les articles avant la sortie.

Enfin, les choses ne sont en réalité pas aussi simples, car à moins d'un changement de dernière minute, il serait question de commercialiser les GeForce RTX 5090 et les RTX 5080 le même jour, c'est-à-dire le 30 janvier prochain. Or, selon nos confrères de Wccftech, le 30 janvier serait aussi la date de levée du NDA (non disclosure agreement ou accord de non-divulgation).

Pour la GeForce RTX 5080, il n'y aurait donc – de manière assez surprenante – aucun jour de « battement » justement. Difficile de comprendre pour NVIDIA a-t-elle décidé de procéder de la sorte ?