On en sait un peu plus sur les dates de lancement des NVIDIA GeForce RTX SUPER série 40

En revanche, il faudra patienter jusqu'au 16 janvier pour la publication des tests liés à la GeForce RTX 4070. Rendez-vous est pris à 15h cette fois. Le 23 janvier à 15h, ce sera le tour des articles à propos de la RTX 4070 Ti SUPER et le 30 janvier, toujours à 15h, celui de la RTX 4080 SUPER.

À chaque fois, ces dates ne concernent que les tests des cartes affichées au tarif conseillé par NVIDIA, le fameux MSRP. Pour les cartes plus onéreuses, il faut ajouter une journée de plus, respectivement les 17, 24 et 31 janvier… c'est-à-dire en même temps que la commercialisation des cartes.