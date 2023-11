Le GPU AD103 sur les GeForce 4080/4070 Ti SUPER et l'AD104 pour la 4070 SUPER

Du côté de la RTX 4070 Ti SUPER les choses étaient plus incertaines et tout porte aujourd'hui à croire qu'il sera question d'un GPU AD103-275 même si la possibilité d'un AD102-175 n'est pas encore totalement exclue. Enfin, la RTX 4070 SUPER aura droit au GPU AD104-350. Les deux premières cartes pourront compter sur 16 Go de GDDR6X alors que la troisième n'aura « que » 12 Go de cette GDDR6X.

Plusieurs observateurs s'accordent pour estimer les gains de performances que l'on peut attendre de ces cartes par rapport aux modèles « classiques » :