Vers une GeForce RTX 4080 Ti au même tarif que la RTX 4080 ?

MEGAsizeGPU insiste également sur le TGP de la carte qui serait inférieur à 450 watts. En même temps, rien de bien surprenant puisque ces 450 watts se retrouvent sur la RTX 4090. De plus, alors que la RTX 4080 est à 320 watts, il reste une grande marge de manœuvre pour NVIDIA d'autant que le sous-système mémoire n'est pas évoqué par l'insider.

NVIDIA restera-t-elle au niveau de la RTX 4080 avec une interface 256 bit ou se rapprochera-t-elle des 384 bit de la RTX 4090 ? Peut-être simplement un entre-deux, avec un bus mémoire 320 bit ? Ce ne serait sans doute pas une mauvaise chose, permettant la prise en charge de 20 Go, là encore pile entre la RTX 4080 (16 Go) et la RTX 4090 (24 Go).

Enfin, même s'il n'est encore question que d'une rumeur, MEGAsizeGPU croit savoir que NVIDIA sortirait cette carte dès le début de l'année prochaine… au même tarif que la RTX 4080.