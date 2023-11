Quoique pas encore officielles, les GeForce RTX 4000 SUPER seraient dévoilées au CES de Las Vegas

De la même manière, la GeForce RTX 4070 Ti SUPER devrait intégrer 8 448 cœurs CUDA contre 7 680 sur la RTX 4070 Ti. Enfin, la petite dernière – la GeForce RTX 4070 SUPER disposerait de 7 168 cœurs CUDA quand la RTX 4070 plafonnait à 5 888.

Il est d'ailleurs intéressant de noter que si ces valeurs sont avérées, c'est la GeForce RTX 4070 SUPER qui marquerait la plus forte évolution sur sa grande sœur : elle aurait 22 % de cœurs CUDA en plus alors que l'augmentation n'est que de 10 % pour la RTX 4070 Ti SUPER et de 5 % pour la RTX 4080 SUPER.