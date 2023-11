GeForce RTX 4000 SUPER : un TDP identique aux modèles originaux ?

En effet, alors que cette dernière affiche un TDP d'exactement 200 watts, Kopite7kimi précise qu'il est à 220 watts sur la RTX 4070 SUPER. Soulignons que cette augmentation n'est toutefois pas une surprise : elle est tout à fait raccord avec l'augmentation du nombre de cœurs CUDA bien plus importante sur cette carte que sur les autres.

Rappelons qu'entre la RTX 4070 et la RTX 4070 SUPER, on parle de 22% de cœurs CUDA en plus. Il n'est que de 10 % entre les RTX 4070 Ti et RTX 4070 Ti SUPER et, même, de seulement 5 % entre la RTX 4080 et la RTX 4080 SUPER. Une précision qui nous conforte dans l'idée que la RTX 4070 SUPER sera la plus intéressante. La suite au prochain numéro ?