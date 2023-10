GeForce RTX série 40 : NVIDIA ferait le plein de Super pour rester compétitif face à AMD

La concurrence est toujours plus féroce entre AMD et NVIDIA. Si cette dernière a longtemps dominé largement le marché, la donne a changé avec l'arrivée des GPU d'AMD établis sur les architectures RDNA et RDNA 2. AMD a largement su rattraper ce léger retard de performances à partir de l'arrivée des cartes graphiques de la série RX 6000. Le tout en gardant des prix bien plus intéressants pour les consommateurs, là où les tarifs du côté de NVIDIA ont toujours tendance à tutoyer les sommets. Le retour de la dénomination Super pourrait bien faire son retour et remettre NVIDIA dans une position plus compétitive face à son éternel concurrent.