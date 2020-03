AMD RDNA 2 : vers un gain de performances de près de 50% par Watt

AMD fond sur NVIDIA

Lors de son événementde l'année 2020, AMD a évoqué plus en détails son architecture RDNA 2 à venir, qui promet un gain de performances impressionnant par rapport à la génération actuelle.On le sait, AMD lancera son architecture RDNA 2 cette année pour faire suite à la RDNA, qui a fait son apparition en juillet 2019. Cette dernière venait remplacer l'architecture Vega en offrant une hausse de 50 % des performances par Watt. On apprend maintenant que la RDNA 2 proposera elle aussi un gain de 50 % d'efficacité par rapport à sa prédécesseure, la RDNA.Cette nouvelle architecture devrait tirer parti du procédé de gravure 7 nm+ EUV, qui permet entre autres de bénéficier d'une meilleure densité (de l'ordre de 18 %). On peut également s'attendre à voir une fréquence d'horloge plus importante, mais AMD n'a encore rien officialisé à ce sujet.Si AMD est désormais reconnu comme étant le meilleur fondeur de CPU de l'industrie pour les PC et consoles, devançant Intel, l'entreprise accuse encore un certain retard sur NVIDIA en ce qui concerne les GPUs . RDNA 2 doit contribuer à combler le fossé qui sépare les deux groupes.L'architecture va notamment permettre le support du ray-tracing, déjà disponible sur les cartes graphiques NVIDIA via le RTX. Pour rappel, cette technologie permet de calculer en temps réel les effets de lumière et de reflets en jeu pour des jeux plus réalistes et immersifs que jamais.Et si NVIDIA a été le premier à proposer une telle fonctionnalité, c'est bien AMD qui va la populariser. Le ray-tracing n'est en effet disponible que sur les cartes graphiques les plus haut de gamme du premier cité. Seuls les joueurs PC les plus enclins à dépenser beaucoup d'argent pour se constituer une machine de guerre peuvent donc en profiter. AMD entend pour sa part faire découvrir le ray-tracing au grand public puisque l'architecture RDNA 2 est utilisée pour les consoles PS5 et Xbox Series X.RDNA 2 va aussi apporter le(VRS), une fonctionnalité là aussi déjà existante chez NVIDIA, qui permet une meilleure utilisation des ressources afin d'améliorer les performances graphiques et en termes de framerate. Microsoft a déjà confirmé le VRS pour sa Xbox Series X.