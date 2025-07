La GeForce RTX 5060 avait été annoncée en même temps que le duo de RTX 5060 Ti (8 Go et 16 Go). Contrairement à ses habitudes sur toutes les autres cartes de la gamme Blackwell, NVIDIA avait décidé de ne faire parvenir que des RTX 5060 Ti en version 16 Go à la presse.

De fait, la RTX 5060 Ti 8 Go et la RTX 5060 se sont retrouvées en boutique sans qu'il ait été possible d'en vérifier le comportement et les performances, mais les choses sont encore plus radicales pour cette RTX 5050. En effet, nous avons appris que la carte est officiellement sortie le 1er juillet !

NVIDIA a d'ailleurs modifié la page de son site consacrée à la carte afin de retirer la mention « à partir de mi-juillet ». Rien de plus logique puisque le lancement a été avancé… sauf qu'il n'a pas été avancé pour tout le monde et, bien sûr, la presse n'a pas reçu d'exemplaire pour les tests.

Plusieurs boutiques ont mis en place leurs pages afin d'évoquer ce lancement et, en France par exemple, le revendeur 1Fodiscount indiquait une mise en vente le 1er juillet à partir de 15h. La plupart des autres boutiques ont mis en ligne leurs fiches produits, mais aucun modèle n'était effectivement disponible !

Depuis ce 1er juillet 15h, tous les sites de France et de Navarre affichent le mot « rupture » sur tous les modèles de toutes les marques de GeForce RTX 5050 et, plus gênant pour NVIDIA, aucun « réassort » n'est annoncé. Il est hasardeux de parler de réassort puisque la carte n'a jamais été disponible. Vous pensiez qu'on ne pouvait faire pire lancement que celui de la RTX 5090 ?