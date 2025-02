Un second problème plus « naturel » est venu s'ajouter à ces déboires d'ordre technique. En effet, le 25 janvier dernier, un séisme de magnitude 6,4 a frappé le district de Dongshan de la ville de Tainan.

Sur le principe, il a été bien moins violent que celui de Hualien en avril 2024 (magnitude 7,4). Mais alors que ce dernier avait frappé l'est de l'île, ne provoquant que des dégâts très mineurs aux manufactures de géants comme TSMC, le tremblement de terre de Tainan aurait endommagé la production et détruit une partie des wafers, galettes à partir desquelles on découpe les GPU.

Alors que NVIDIA garde le silence sur cette situation de pénurie, il est difficile de démêler le vrai du faux. Une chose est cependant certaine pour les différents analystes qui remontent ces informations : la pénurie de GPU NVIDIA affectera à coup sûr le lancement de la GeForce RTX 5070 comme elle a affecté ceux des RTX 5090, RTX 5080 et RTX 5070 Ti.

Pire encore, tout porte à croire que la situation ne sera pas rétablie pour le lancement, encore flou, de la petite dernière de la gamme Blackwell, la GeForce RTX 5060, que les derniers bruits de couloir envisagent pour avril.