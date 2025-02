Bien sûr, il n'est pas question de la parole officielle, NVIDIA gardant le silence sur un futur retour en stock de ses nouvelles cartes. Pour autant, relayée notamment par VideoCardz, l'information provient d'une source qui semble sûre.

Notre confrère cite OverclockersUK, l'un des plus importants revendeurs outre-Manche. Ce dernier se montre donc pessimiste avec dans le meilleur des cas un retour des GeForce RTX 5080 d'ici deux semaines – six semaines dans le pire des cas – et c'est encore moins réjouissant pour les GeForce RTX 5090 avec une estimation allant de trois à seize semaines avant le retour en stock des cartes.