Tarifs boutiques des GeForce RTX série 40 SUPER : pas de trop mauvaises surprises... pour le moment

À côté de la Founders Edition, on parle ainsi d'une PNY Verto OC, d'une Zotac Twin Edge et d'une Gigabyte WindForce OC à 599 dollars. Un peu plus chères, des modèles MSI seront à respectivement 609 dollars (Ventus 2X OC), à 619 dollars (Ventus 2X OC White) ou 629 dollars (Ventus 3X OC).

Toujours pour la RTX 4070 SUPER, mais à 649 dollars cette fois, on trouvera aussi des modèles qualifiés de plus musclés avec la MSI Gaming X Slim ou la Gigabyte Gaming OC. La bonne nouvelle étant que plusieurs fabricants sont donc décidés à jouer le jeu du prix public.