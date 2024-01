CES 2024 : les GeForce SUPER sont confirmées par NVIDIA qui met à jour sa grille tarifaire

Prévue pour une sortie le 24 janvier, la RTX 4070 Ti SUPER vient logiquement se caler entre la RTX 4070 SUPER et la RTX 4080 qui, elle aussi, sera retirée du catalogue NVIDIA. La marque en fait son nouveau cheval de bataille pour jouer « en 1440p à 144 Hz et plus ». NVIDIA met aussi en avant le fait que sa nouvelle carte dispose de 16 Go de mémoire vidéo quand le modèle qu'elle remplace (la RTX 4070 Ti) devait se contenter de 12 Go.