Au contraire des cartes GeForce RTX 4080/4070 Ti, la 4070 existera conjointement aux modèles SUPER

Il y a quelques jours, nous vous annoncions par exemple que les RTX 4080 et RTX 4070 Ti seraient déjà en fin de vie chez NVIDIA. Il ne serait plus question de fabriquer ces GPU et, pour fournir ses partenaires, la marque ne compte plus que sur ses stocks.

Ce n'est pas forcément étonnant compte tenu du positionnement de ces anciennes cartes : la RTX 4070 Ti est ainsi pile entre la 4070 SUPER et la 4070 Ti SUPER tandis que la RTX 4080 aurait fort à faire, coincée entre cette même 4070 Ti SUPER et la 4080 SUPER.