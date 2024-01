CES 2024 : les prix des GeForce RTX série 40 SUPER confirmés par une autre source

Il y a seulement quelques jours, Moore's Law is Dead était le premier à nous transmettre les prix attendus pour les nouvelles GeForce de NVIDIA. Des prix que nous prenions avec une certaine distance.

Aujourd'hui, c'est un second informateur – souvent plus fiable – qui confirme en partie les informations précédentes. Le prix de la RTX 4080 SUPER semble bien devoir être nettement plus faible que celui de la RTX 4080.