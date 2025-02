MattS32

En France, il n’est pas (encore ?) question d’un tel scandale

Sur le forum d’Hardware.fr, il y a « pas mal » (20 qui ont déjà indiqué avoir été livré dans le sondage en cours, et plusieurs ont posté des photos) de gens qui ont réussi à avoir une FE. Donc en France tout n’a pas été raflé par des bots. Et donc de fait l’affirmation « We now have confirmation that the entire European supply of RTX 50 FE cards was scalped by bots before the official launch. » est fausse.