Nos confrères de VideoCardz citent par ailleurs un représentant de Zotac Corée du Sud qui indique qu'il sera impossible de tenir la date du 30 janvier, et que les cartes ne seront pas disponibles avant la mi-février.

Ce commentaire concerne avant tout la GeForce RTX 5090, dont la sortie au 30 janvier, chez Zotac tout du moins, semble illusoire. Zotac Corée du Sud ne pense pas être en mesure d'en proposer avant la mi-février donc, et se montre à peine plus optimiste pour la RTX 5080 : « Nous sommes en train de confirmer le calendrier de sortie. Nous vous en dirons plus lorsque ce calendrier sera prêt. »

De fait, il n'est pas encore question de report officiel, mais les choses ne vont quand même pas dans le bon sens pour cette RTX 5080. Zotac n'est toutefois pas le seul dans ce cas, et si les partenaires de NVIDIA ne parlent pas tous à visage découvert, les problèmes de communication entre les fabricants de cartes graphiques d'un côté et NVIDIA de l'autre sont évidents.

Afin d'éviter que certains ne profitent de cette pénurie qui se profile (les fameux scalpers), plusieurs revendeurs auraient déjà mis en place des restrictions à l'achat, comme limiter à une carte par client au moment de la commande. Dans ce contexte, on comprend encore un peu mieux le décalage à mars officialisé par AMD pour ses Radeon RX 9000.