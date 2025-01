Dans ce contexte, on peut logiquement penser qu'AMD a besoin d'encore un peu de temps pour positionner ses Radeon RX 9070 et RX 9070 XT face aux RTX 5070 et RTX 5070 Ti, mais aussi pour positionner son FSR 4 face au DLSS 4 de NVIDIA. La solution IA d'AMD a-t-elle besoin d'un peu plus d'entraînement ? AMD a-t-elle besoin de convaincre plus de développeurs de la suivre ?

Comme vous le voyez, la réponse « mars » apportée par AMD est intéressante, mais en elle-même, elle pose surtout beaucoup d'autres questions sur lesquelles David McAfee s'est justement amusé à jouer. Affaire à suivre…