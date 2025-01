TNZ

Perso, je dirai qu’entre l’arrêt de production des rtx40 et le prix des rtx50, ben, AMD n’a pas grand chose à craindre et effectivement peaufine les RDNA4.

3000€ une rtx5090 … pour ce prix on a une config avec un Ryzen 9950x, 48 Go de DDR5 7800, une rx 7900xtx et 600€ de monnaie !