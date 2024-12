Les RX 9070 et RX 9070 XT devraient représenter les plus puissants modèles de Radeon RDNA 4. Pour l'heure, AMD ne semble pas préparer de modèles 9080, même si, bien sûr, il ne faut jamais dire jamais.

En revanche, il est d'ores et déjà confirmé que des modèles inférieurs seront proposés et leur sortie pourrait intervenir de manière quasi concomitante avec celles des 9070. On parle ici de RX 9060 et RX 9060 XT, mais certaines sources parlent même déjà de RX 9040 et RX 9050 sans toutefois que les informations soient particulièrement solides.