Il est d'abord utile de noter que Lisa Su prend encore des gants en précisant n'être qu'en « bonne voie », alors que le lancement des premiers GPU devrait intervenir dans à peine plus de deux mois.

Autre information importante, le ray tracing est clairement dans le collimateur d'AMD, et ce, alors même que les plus récentes rumeurs soulignaient que la firme n'avait pas dans l'idée de concurrencer NVIDIA sur le très haut de gamme. De fait, AMD rejoint sa concurrente en confirmant qu'elle voit le ray tracing comme une technique qui va prendre de l'ampleur et concerner tous les types de GPU, et ce, dès l'entrée de gamme.

Avec RDNA 4, mais aussi sans doute avec la prochaine génération de GeForce, il ne sera donc plus question de réserver le ray tracing aux modèles les plus onéreux. Il ne s'agit toutefois que d'une déclaration d'intentions, et nous aurons à cœur de vérifier tout cela en début d'année prochaine.