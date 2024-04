RDNA 4 : l'impasse d'AMD sur le très haut de gamme se confirme

Ainsi, nous apprenons que – supposément, hein – le GPU Navi 48 qui constituerait le plus puissant de la gamme RDNA 4 serait en réalité moins costaud que le Navi 31. De fait, la carte Radeon RX 8800 XT qui en serait équipée se retrouverait derrière la RX 7900 XTX.

Une information qui se rapproche d'une info précédemment publiée dans nos colonnes et qui disait que la RX 8800 XT serait au niveau de performances de la RX 7900 XTX, mais pour 50 % de son prix. De plus, la Radeon RX 8800 XT garderait l'avantage sur une autre 7900, la récente RX 7900 GRE et serait donc plus ou moins en face de la GeForce RTX 4070 Ti SUPER.