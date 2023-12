Une Radeon RX 7600 XT fin janvier, des RX 7700 et RX 7800 également prévues ?

Trois mois plus tard, AMD comblait d'ailleurs en partie ce vaste espace entre la RX 7600 et les RX 7900 XT / 7900XTX avec deux autres cartes : les Radeon RX 7700 XT et 7800 XT. Pour autant, le catalogue AMD reste très largement incomplet avec des écarts encore notables et une offre « à petits prix » insuffisante.

À en croire les informations relayées par nos confrères de Wccftech, une nouvelle Radeon devrait arranger encore un peu plus les choses. Une RX 7600 XT qui viendrait renforcer l'offre d'entrée de gamme.