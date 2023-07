Des Radeon RX 7700/7800 pour la rentrée de septembre ? Dès la Gamescom ?

Moore's Law is Dead indique donc détenir des informations à propos du lancement de cartes à base de GPU Navi 32. Sans trop de surprise, il serait question d'une RX 7800 XT et d'une RX 7700XT.

Pour la première, on parle de 3 840 processeurs de flux, de 16 Go de GDDR 6, d'une bande passante de 624 Go/s et d'un TDP de 260 watts. La seconde devrait avoir entre 3 072 et 3 456 processeurs de flux, et un total de 12 Go de mémoire vidéo, toujours GDDR 6. La bande passante tomberait à 468 Go/s, du fait de l'utilisation d'une interface de 192 bits. Le TDP serait à 240 watts.

Enfin, et c'est sans doute le plus important, Moore's Law is Dead insiste sur le fait que la Gamescom de 2023 serait retenue par AMD pour officialiser les deux cartes graphiques avant une commercialisation effective courant septembre.