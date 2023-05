AMD va modifier ses cartes Radeon RX 7600 avant leur sortie

Plus précisément, c'est la backplate de la carte de référence signée AMD qui peut empêcher d'insérer complètement la prise 8 broches. À Clubic, nous n'avons pas rencontré pareil problème et seul Igor's Lab est ensuite allé dans le même sens que TechPowerUp : c'est que le souci est très spécifique.

Il ne concerne visiblement que les cartes de référence signées AMD et se produit lorsque l'on utilise non pas une prise 8 broches, mais une prise 6+2 broches : les deux broches supplémentaires se fixent via un petit module qui peut intégrer une excroissance venant gêner l'insertion.