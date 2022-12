AMD répond à la polémique autour des « bugs » de RDNA 3

La seconde partie de la rumeur concernait la référence à un stepping A0 repéré sur des puces RDNA 3. En règle générale, le stepping A0 est associé à une puce encore en développement. La rumeur voulait donc qu'AMD ait distribué un GPU « inachevé ».

Là encore, Tom's Hardware apporte des précisions et si, effectivement, le stepping A0 concerne les premières versions des puces, celles-ci sont parfaitement fonctionnelles. Nos confrères soulignent qu'AMD a vendu des « A0 » sur une large portion de ses Radeon RX 5000 et 6000.

Chez NVIDIA aussi, la commercialisation de stepping A0 ne serait pas rare et n'implique absolument pas un GPU « inachevé ». Des stepping successifs ont bien sûr pour but d'améliorer la puce (A1, A2…) et des révisions plus tardives peuvent être lancées par la suite (B, C…).

De plus, l'immense majorité des puces les plus complexes sont distribuées avec de petits bugs qui sont corrigés par des mises à jour de micrologiciels, de pilotes ou des astuces logicielles. Tom's Hardware rappelle que la génération Skylake d'Intel est ainsi sortie avec 53 « errata » connus.

Contrairement à ce qui a pu être dit, le stepping A0 n'est donc pas si rare dans la commercialisation d'une puce et il ne s'agit clairement pas d'un motif d'inquiétude. Rappelons, enfin, qu'au-delà des polémiques et d'une gestion un peu décevante du ray tracing, les Radeon RX 7900XT et RX 7900XTX sont des cartes que nous avons tous grandement appréciées.