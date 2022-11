AMD : les cartes Navi 31 sont bien PCIe Gen 4, cette fois c'est sûr

Pour le reste, on apprend que le moteur SIMD de la puce Navi 31 est capable de délivrer 61.6 TFLOP/s en FP32, soit une hausse de 168 % par rapport aux 23 TFLOP/s de la puce Navi 21. On reste par contre sur notre faim concernant la gestion du Ray Tracing, cette diapositive en fuite étant assez pudique à ce sujet. On apprend néanmoins que le Ray Tracing profite, sur ce GPU Navi 31, de caches plus grands, d'un taux d'intersection des rayons 50 % plus élevé, pour 1,8 fois plus de performances en Ray Tracing à 2,50 GHz par rapport à l'actuelle RX 6950 XT.