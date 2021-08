AMD : une Radeon RX 6900 XTX serait dans les cartons, prête à écraser la RTX 3090 ?

D'après la présentation en fuite, cette nouvelle RX 6900 XTX serait capable de développer 24,93 TFLOPs, contre 23,04 TFLOPs pour la RX 6900 XT classique. Sans surprise, la consommation serait par contre en hausse et pourrait atteindre les 350 W.

Notons qu'il est possible que cette Radeon RX 6900 XTX soit uniquement vendue aux partenaires OEM d'AMD. Cette carte resterait alors réservée aux assembleurs de PC et ne serait pas disponible directement auprès du grand public. Cela dit, la mention « Expanding the AMD RDNA Family » présente au bas de la diapositive photographiée peut aussi induire un lancement classique. Affaire à suivre… mais en restant prudents.