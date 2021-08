AMD : une nouvelle vulnérabilité de type Meltdown découverte sur les Zen+ et Zen2

En 2018, plusieurs failles de sécurité, baptisées Spectre et Meltdown, liées à des défauts de conception sur diverses séries de processeurs, avaient été révélées. Comme le précise l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI), ces failles peuvent, « une fois exploitées, accorder un accès non autorisé à de l’information protégée » que peuvent être vos identifiants et autres mots de passe par exemple.