AMD : les Ryzen 5000 dotés de coeurs Zen 3 seraient vulnérables aux exploits de type Spectre

Si vous avez suivi de près la présentation technique des processeurs Ryzen 5000, vous savez qu'en plus de leur nouvelle architecture Zen 3 et de la gravure en 7 nm assurée par TSMC, les nouvelles puces d'AMD embarquent une palanquée de technologies plus ou moins centrales, permettant d'optimiser les performances de la base matérielle. Parmi elles, le PSF : Predictive Store Forwarding.