Ce que l'on sait de la fuite de données du fabricant AMD

AMD enquête sur une possible violation de ses bases de données après qu'un acteur malveillant a mis en vente des données prétendument volées sur un forum de piratage. Il affirme ainsi qu'elles contiennent des informations sur les employés d'AMD, des documents financiers et des informations confidentielles.

Le mystérieux pirate, se faisant appeler « IntelBroker », affirme avoir dérobé une quantité considérable de données auprès de la firme en juin. Parmi les informations qui auraient été volées, on retrouverait des bases de données d'employés avec les identifiants, contacts et statuts, mais aussi des documents financiers et techniques très sensibles. Le hacker se vante même d'avoir mis la main sur des données concernant les futurs produits du géant des puces, comme des spécifications et des codes sources.

D'après Dark Web Informer sur X.com, IntelBroker affirme que parmi les données dérobées figurent une base qui répertorie les employés d'AMD. Celle-ci contiendrait leurs identifiants, noms, prénoms, postes occupés, numéros de téléphone professionnels, adresses mail ainsi que leurs statuts d'emploi au sein de l'entreprise.