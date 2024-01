Une nouvelle faille de sécurité s’attaque aux données IA de millions d’appareils Apple, AMD et Qualcomm

Cette faille est présente sur un bon paquet d’appareils équipés de puces AMD ou Qualcomm, mais aussi sur ceux embarquant des puces Apple maison. Comme TrailForBits le précise, les Mac M3 et les appareils mobiles équipés de la puce A17 ne sont plus vulnérables, mais ceux utilisant l’Apple Silicon M2 ou des processeurs mobiles de génération précédente n’ont pas encore reçu de correctif. Cela signifie que des iPhone 12, certains iPads et plusieurs Macs sont vulnérables.