Avec ses puces M3, M3 Pro et M3 Max, Apple essaye (encore) de vous faire jouer sur Mac

Bien évidemment, les M3, M3 Pro et M3 Max ne servent pas qu’à jouer. Apple a également apporté tout un tas d’autre amélioration à ses processeurs stars. Le M3 embarque jusqu’à 8 cœurs de CPU, 10 cœurs de GPU et jusqu’à 24 Go de mémoire dédiée. Le M3 Pro peut grimper jusqu’à 12 cœurs de CPU, 18 cœurs de GPU et 36 Go de mémoire dédiée, tandis que le modèle le plus haut de gamme du M3 Max embarque 16 cœurs de CPU, 40 cœurs de GPU et 128 Go de mémoire. Tout ce beau monde profite évidemment de la gravure en 3 nm et Apple promet des performances graphiques « jusqu’a 2,5 fois supérieure » aux puces précédentes.