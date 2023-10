Apple Silicon M3, M3 Pro et M3 Max : les surprises de la prochaine keynote Apple gâchées

Les 3 processeurs devraient bénéficier d’une finesse de gravure de 3 nm (là où les M2 actuels sont gravés en 5 nm). Cela devrait permettre à ces composants d’offrir encore plus de puissance que leurs prédécesseurs, tout en améliorant l’autonomie des appareils qui en sont dotés. Pour le dire plus simplement : les prochains MacBook seront plus puissants, pendant plus longtemps.