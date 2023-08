À votre avis, qu'y aura-t-il dans la puce Apple M3 Max ?

Pour rappel, l'ensemble des puces Apple M3 seront basées sur la nouvelle finesse de gravure en 3 nm de TSMC, en lieu et place de la technologie 5 nm utilisée par les puces M2. Ce changement devrait permettre à Apple de proposer des processeurs à la fois plus performants et plus économes en énergie. Dans le cas des MacBook, cela aboutira vraisemblablement à des autonomies encore plus généreuses que ce qu'offrent les modèles actuels.

Notons que les MacBook Pro 14 et 16 ne seront pas les premiers à passer aux nouvelles puces M3. Avant eux, Apple devrait d'abord lancer de nouveaux iMac, MacBook Air et MacBook Pro 13, en fin d'année 2023. Un Mac Mini M3 est également évoqué pour le début d'année 2024.

Voici d'ailleurs en ce que Mark Gurman en dit : « La transition vers la puce M3 commencera probablement en octobre, avec des mises à jour des Mac d'entrée de gamme. Apple a testé des iMac, des MacBook Pro 13 pouces, des MacBook Air 13 et 15 pouces et des Mac mini basés sur la puce M3, qui devraient tous être commercialisés au cours des 12 prochains mois. Les versions actualisées des modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces devraient, quant à elles, être commercialisées en 2024 avec les puces M3 Pro et M3 Max ».