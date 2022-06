Apple bosse (évidemment) sur un M2 Pro, Max, Ultra et Extreme, mais pour quelles machines ?

Dans sa newsletter Power on, Mark Gurman, célèbre journaliste chez Bloomberg, fait savoir qu'Apple prépare quatre déclinaisons de son chipset : les M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra et M2 Extreme, qui vont offrir divers degrés de performances.

Le premier concerné serait le Mac Mini, qui devrait bénéficier prochainement d'un rafraîchissement. Celui-ci serait commercialisé en deux configurations : l'une d'entrée de gamme avec le M2 de base, que l'on a déjà vu à l'œuvre sur les PC portables 2022 d'Apple, et l'une mieux équipée et qui aurait droit à un M2 Pro.

Le MacBook Pro ne devrait pas être en reste non plus. Si le modèle de 13,3 pouces a dû se « contenter » d'une puce M2, les variantes adoptant un format de 14 et 16 pouces profiteraient d'une meilleure puissance de frappe grâce aux SoC M2 Pro et M2 Max. On ne sait pas encore quand pourraient sortir ces machines.