Les nouveaux MacBook Pro M2 arriveraient début 2023

En juin dernier, à l’occasion de la WWDC 2022, Apple a présenté sa puce M2. Celle-ci équipe pour l’instant deux ordinateurs, désormais disponibles à l’achat, les Macbook Air M2 et Macbook Pro 13 M2. La puce devrait logiquement intégrer d’autres machines Apple, et peut-être des MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Dès juin, Mark Gurman suggéraient un lancement de ces deux produits fin 2022 ou début 2023. Dans un récent tweet, l’analyste Ming-Chi Kuo confirme ces allégations. Il conjecture une production de masse à partir du quatrième trimestre 2022.