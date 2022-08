Apple : la puce M3, elle arrive quand ?

La firme à la pomme nous a habitués à décliner ses puces ARM Apple Silicon sur autant de produits que possible… et pas seulement sur les Mac. Il en irait logiquement de même avec la future puce M3. On peut ainsi imaginer qu'elle se retrouvera sur un futur modèle de MacBook Air, équipé quant à lui d'un écran plus grand encore que le modèle 2022, du moins si l'on en croit certaines rumeurs. Mais elle serait aussi sur des iPad Pro, de nouveaux iMac et potentiellement un nouvel iPad Air.

Notez que l'on ignore à ce stade quelle sera la répartition des cœurs de cette puce M3. Apple pourrait aussi bien réutiliser son design axé sur 4 cœurs hautes performances et 4 cœurs haute efficacité, mais il ne serait pas surprenant non plus que l'entreprise cherche à aller plus loin en 2024. Ce créneau de lancement reste à prendre avec des pincettes : il n'est pas impossible que TSMC rencontre des difficultés dans la mise au point de son procédé de gravure N3E… ce qui forcerait Apple à reporter tout lancement.