L'arrivée des Mac M3 se confirme ! Et c'est pour bientôt

« There should be another launch. » C'est ce que nous dit Mark Gurman, journaliste pour Bloomberg, dans sa newsletter Power On. L'intéressé généralement bien renseigné estime qu'après le lancement en septembre des iPhone 15 et des nouvelles Apple Watch, Apple prévoirait « un autre lancement », cette fois consacré à une fournée de Mac équipés de la nouvelle puce M3.