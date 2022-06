Apple : et les prochains appareils en M2 seront...

Ross Young, un célèbre analyste qui vient du secteur des dalles, vient à son tour apporter sa pierre à l'édifice. Selon lui, un iPad Pro équipé d'un écran ProMotion de 14,1 pouces avec rétroéclairage Mini LED est en cours de développement. Il pourrait arriver en 2023, potentiellement sous une variante du M2. Avant lui, des iPad Pro de 11 et 12,9 pouces devraient voir le jour fin 2022.

Apple a un programme déjà bien établi pour les années à venir et il semble que la concurrence ne soit pas vraiment en mesure de l'inquiéter à court-terme sur l'architecture ARM. Pour rappel, le M2 possède des cœurs CPU 18 % plus rapides que ceux du M1, déjà très performant. Le M2 fait aussi fort sur la partie graphique en intégrant plus de cœurs et en les rendant 35% plus performants.