Apple M2 : quelles sont les variantes du nouveau processeur à la pomme ?

Pour le reste, les deux variantes de la puce M2 sont équipées l'une comme l'autre de 8 coeurs CPU (quatre coeurs hautes performances et quatre coeurs haute efficacité), et d'un Neural Engine comprenant une nouvelle fois 16 coeurs au total.

Apple promet par contre jusqu'à 18 % de performances CPU en plus, et un Neural Engin 40 % plus rapide. Quelle que soit la mouture choisie, la puce M2 propose également une bande-passante mémoire 50 % plus importante que sur la puce M1 (elle monte en effet à 100 Go/s), pour des performances globalement plus généreuses que celles évoquées ces derniers mois par les rumeurs.

Une nouvelle fois, il faudra néanmoins payer plus pour profiter d'un iGPU complet et non brimé… et Apple est là pour nous le faire payer au prix fort, tout spécialement en France. Sous nos latitudes, le nouveau MacBook Air doté d'une puce M2 à 10 coeurs GPU se négocie 350 euros de plus que le modèle équipé de 8 coeurs GPU.