Apple présente ses nouveaux processeurs M2 Pro and M2 Max : sont-ils vraiment les plus puissants et économes ?

Le M2 Max est le processeur le plus avancé d'Apple aujourd'hui pour sa nouvelle gamme de MacBook avec 67 milliards de transistors intégrés, soit trois fois plus que la puce M2. On y retrouve toujours 12 cœurs CPU, mais bien plus de cœurs GPU, 36 au maximum, ainsi qu'une bande passante unifiée de 400 Go/s et un « cache N2 plus étendu », dixit la marque.