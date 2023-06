Apple Watch, nouveau MacBook... Apple laisse fuiter son programme pour la fin d'année !

La keynote de fin d'année devrait être riche en annonces du côté des ordinateurs portables Apple. Le Californien devrait logiquement présenter un MacBook Pro M3 de 13 pouces, un MacBook Pro M3 Pro de 14 pouces et un MacBook Pro M3 Max de 16 pouces. Comme le rappelle le site Neowin, les puces M3 devraient davantage se focaliser sur les performances et l'efficacité énergétique plutôt que sur le nombre de cœurs à proprement parler. De nouveaux MacBook Air et de nouveaux iMac, dont un avec un écran de 30 pouces, sont également attendus.